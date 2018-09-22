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Ruhani’den gerilimi tırmandıran sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İran ilişkilerinde tansiyonu yükseltecek yeni açıklamalarda bulundu. Ruhani, Trump'ın ve ABD'nin kaderinin Saddam Hüseyin'le aynı olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 08:47 22 Eylül 2018
Haberler Dünya
Ruhani’den gerilimi tırmandıran sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İran ilişkilerinde tansiyonu yükseltecek yeni açıklamalarda bulundu. Ruhani, Trump'ın ve ABD'nin kaderinin Saddam Hüseyin'le aynı olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında halka seslendi. ABD ve Başkan Trump’la ilgili sert ifadeler kullanan Ruhani, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıracak cümlelere imza attı.

ABD’nin uluslararası arenada İran’a uygulamaya çalıştığı baskıyla ilgili konuşan Ruhani, 1980’li yıllara damga vuran İran-Irak savaşına göndermede bulundu.

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’le Trump’ı karşılaştıran Ruhani, “Trump’ın sonu da aynı olacak. ABD, Saddam Hüseyin’in kaderinin aynısını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın savunma silahlarından vazgeçmeyeceğini belirten Ruhani, “Buna ABD’yi kızdıran füzeler de dahil” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:5122.09.2018
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