Rus ajansları: Washington yaptırım uygulamayacağını duyurdu

Rus haber ajansları, Washington'dan Rus Büyükelçiliği'ne bir mektup gönderildiğini açıkladı. Mektupta ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım uygulamayacağı belirtildi.

Rus haber ajansı Interfax bugün yaptığı haberde ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırım uygulamayacağını duyurdu. Haberde ABD’li yetkililerin Rus Büyükelçiliği’ne bir yazı gönderdiğini ve yeni bir yaptırım kararının olmadığı belirtildi.

TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “ABD’nin Rusya temsilciliklere bilgi vererek şimdilik yeni bir yaptırım olmayacağının garantisini verdi” ifadesini kullandı.

NIKKI HALEY: KAFAM KARIŞMAZ

ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Washington’un Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama planı konusunda “kafasının karışık olabileceği” yönünde açıklama yapan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow’a yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde yer alan Haley, Fox News’e yaptığı açıklamada Kudlow’a atıf yaparak, “Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz” dedi.

Haley Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington’un Rusya’ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti. Ancak Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisi, Başkan’ın Rusya’ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova’nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti.

Kudlow, Salı günü Haley‘den bahsederek: “Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir” dedi. Kudlow yaptığı açıklamada “Buradaki mesele şu: Hali hazırda bir dizi yaptırım uyguluyoruz; bazı ek yaptırımlar da değerlendiriliyor ancak henüz belirlenmedi” dedi. Kudlow Beyaz Saray’ın Moskova’ya karşı yaklaşımında bir kafa karışıklığı olmadığını da söyledi.

