Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus askeri helikopteri düştü: 2 kişi öldü

Rusya´nın Kaliningrad şehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin test uçuşu esnasında Baltık Denizi´ne düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

android-time 13:59 13 Nisan 2018
Haberler Dünya
Rus askeri helikopteri düştü: 2 kişi öldü
Rusya´nın Kaliningrad şehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin test uçuşu esnasında Baltık Denizi´ne düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rus Baltık Deniz Filosu basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ka-29 tipi askeri helikopter Baltık Denizi üzerinde gece testine çıktı. Açıklamada, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, uçuş ekibinde bulunan iki pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca uçuşun normal hava koşullarında gerçekleştiğine dikkat çekildi. 1980’lerin başında Rus Kamov tasarım bürosunda geliştirilen Ka-29 tipi helikopterler, savaş gemilerine kolay iniş kalkış gerçekleştirmek ve bu gemilere kargo taşımak için tasarlandı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar