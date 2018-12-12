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Rus Dış İstihbarat Servisi’nin sıra dışı görüntüleri yayınlandı! Putin sürprizi

Rus Dış İstihbarat Servisi'ndeki eğitimler ilk kez ekrana yansıdı

android-time 20:28
Haberler Dünya
Rus Dış İstihbarat Servisi’nin sıra dışı görüntüleri yayınlandı! Putin sürprizi
Rus Dış İstihbarat Servisi'ndeki eğitimler ilk kez ekrana yansıdı

Rus vatandaşları ve kurumlarının yurtdışında güvenliğini sağlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Özel Kuvvetler Merkezi üyelerinin eğitimi sırasında çekilen görüntüler ilk kez televizyonda yayınlandı.

SVR Direktörü Sergey Narışkin’i konuk eden Rossiya 1 televizyonu, Özel Kuvvetler üyelerinin eğitimleri sırasında çekilen görüntüleri ilk kez izleyicilere aktardı.

Sputnik’in haberine göre; Dış İstihbarat Servisi’ni anlatan Narışkin, dış istihbarat kanunu uyarınca SVR’ye yurtdışındaki Rus vatandaşları ve kuruluşlarının güvenliğini sağlama görevi verildiğini ifade etti.

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