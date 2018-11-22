Rus istihbaratının 1 numarası öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov'un 62 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Korobov'un ilerlemiş durumdaki hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Rus Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı Genel Direktörü ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay General Igor Valentinovich Korobov, ağır bir hastalıktan ötürü 62 yaşında hayatını kaybetti.”

Bakanlık Korobov’un ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini iletti.

2016’da göreve getirilen Korobov, geçtiğimiz eylül ayında ABD’nin ‘Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar aracılığıyla mücadele etmek’ başlıklı yasa kapsamında yaptırım listesine alınan Rus yetkililer arasında yer alıyordu.