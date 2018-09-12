Rus komutandan muhalif lidere düello daveti: Kimse sağlam tekme atmamış

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkomutanı Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi düelloya davet etti.

Geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korumalığını yapan Zolotov, Navalni’nin hesap vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Anlaşılan kimse sana sağlam bir tekme atmamış… Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım.”

Navalni geçen ay yayınladığı bir videoda Zolotov da dahil olmak üzere Ulusal Muhafızlar liderlerinin yolsuzluğa bulaştığını söylemişti. Videodaki iddialar arasında askerlere düşük kaliteli gıda alınması, fiyatının pahalı gösterilmesi ve aradaki farkın zimmete geçirilmesi vardı.

Rusya’nın en popüler muhalif liderleri arasında yer alan Navalni, protestoları düzenleyen yasaları çiğnediği gerekçesiyle hapiste bulunuyor.

Ulusal Muhafızlar, Rusya ordusundan bağımsız olan ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak, gerektiğinde toplumsal olayları bastırmak için kurulmuş olan 350 bin civarında asker barındırdığı tahmin edilen ve doğrudan Putin’e bağlı bulunan bir ordu.

Düello çağrısını Ulusal Muhafızlar’ın YouTube hesabından bir video yayınlayarak yapan Zolotov iddiaların “pis birer yalan” olduğunu söyledi.

Navalni’nin kampanya yöneticisi Leonid Volkov ise bu videonun “ciddi tehditler içerdiğini” ancak Navalni’nin cezaevinde bulunması nedeniyle yanıt veremeyeceğini açıkladı.