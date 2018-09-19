Rus model: Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı

İngiltere ve Rusya arasındaki krizi tırmandıran Skripal vakasının ardından, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir restoranda fenalaşan Rus model konuştu. Anna Shapiro, Putin'in kendisini fare zehriyle öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

İngiltere’nin Salisbury kentinde Anna Shapiro ve eşi Alex King geçtiğimiz pazar günü bir restoranda yemek yedikleri sırada fenalaştı. Acilen hastaneye kaldırılan çiftin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındığı açıklandı.

Shapiro, tedavi sürecinin ardından kendine gelirken İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İsrail vatandaşı da olan Shapiro, Rusya lideri Putin’in kendisi için ölüm emri verdiğini iddia etti.

The Sun’a konuşan Rus model, “Restorana gittiğimizde ben pizza, eşim Alex de levrek sipariş etmişti. Yemeğin sonuna doğru Alex tuvalete gitti. Uzun süre gelmeyince kontrol etmeye gittim. Onu baygın ve ağzından köpükler çıkarken buldum, kısa süre sonra ben de bayıldım” dedi.

Pazartesi günü taburcu edilen kadın, eşinin tedavisinin sürdüğünü, doktorların durumun kritik olduğunu söylediğini aktardı.

Shapiro, “Babam eski ordu mensubuydu ve Rusya benim ajan olduğumu düşünüyor. Bu yüzden bizi fare zehriyle öldürmek istediler” ifadelerini kullandı.

Olayın zehirlenme vakası olup olmadığıyla ilgili İngiliz yetkililerin soruşturması sürüyor.