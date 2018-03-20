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Rus model tecavüzden kurtulabilmek için 6. kattan atladı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir Rus model otelin 6. katından atlayarak ağır yaralandı. Modelin kendisine tecavüz etmeye kalkışan adamdan kaçtığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:37 20 Mart 2018
Haberler Dünya
Rus model tecavüzden kurtulabilmek için 6. kattan atladı!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir Rus model otelin 6. katından atlayarak ağır yaralandı. Modelin kendisine tecavüz etmeye kalkışan adamdan kaçtığı iddia edildi.

22 yaşındaki model Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği 1 aydır Dubai’de bulunuyordu.

Bu süreçte ABD’li bir iş adamıyla tanışan Stetsyuk, adı açıklanmayan şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia etti.

Adamın otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için 6.kattan aşağı atladı.

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Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, ifadesinde Stetsyuk’un eskort olduğunu, kadının kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.

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Omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen Stetsyuk’un da ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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