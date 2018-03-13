Rus politikacının eşinden ‘çıplak çağrı’

Rusya'da Birleşik Rusya partisinden bir siyasetçinin eşi, vatandaşları gelecek seçimlerde oy atmaya teşvik etmek için ilginç bir afiş viral hazırlattı. Sosyal medyada bir anda yayılan viralde vatandaşlara "oy atma" çağrısı yapılıyor.

Rusya’nın Arkhangelsk şehrinde, iktidardaki Birleşik Rusya partisine mensup Aleksandr Dyatlov’un eşi Julia Dyatlova tarafından hazırlanan reklam kısa sürede ülke gündemine oturdu. Kendisi de dahil olmak üzere toplam 8 çıplak kadının bulunduğu viralde “Biz oy atmaya gidiyoruz! Sizinle sandıkta buluşmaya söz veririz!” ifadeleri yer alıyor. Viralle ilgili açıklama yapan Julia Dyatlova, “çıplaklığı büyütmeyin biz amatör modeller arasındaki dayanışmaya vurgu yapmak istedik” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Genç model tecavüzle suçlamıştı... Mesajları ortaya çıktı