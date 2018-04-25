Rus spikerler Dünya Kupası için soyundu

Rus spor kanalı Match TV’den sunucular, ünlü erkek dergisi Playboy’un 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası için yaptığı fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarıyla poz verdi. Rus sunucu Sofya Tartakova, okuyucular için sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Match TV sunucuları Natalya Klark, Sofya Tartakova, Mariya Makarova ve Mariya Bass, Playboy dergisinin Rusya’nın ağırlayacağı FIFA Dünya Kupası haziran özel sayısı için iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Klark, “Dünyaca ünlü bir derginin sayfalarında yer almak büyük bir onur. Kanalımıza böyle bir fırsatı bize sağladığı için teşekkür ederim. 8 saatlik çekim sırasında her işin yoğun uğraş gerektirdiğini fark ettim” dedi.

Tartakova da hiç tereddüt etmede çekimde yer almayı kabul ettiğini belirterek, “Her şey çok narindi. Fotoğrafçı tam bir profesyonel çıktı, her birimize farklı yaklaştı. Biz de çok cesur çıktık, Playboy okuyucularına birçok sürpriz hazırladık” ifadelerini kullandı.