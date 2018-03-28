Rus televizyonunda Rumları delirten görüntü

Rus haber kanalı Russia Today'de önceki gün yayınlanan haber bülteninde Rum Kesimi'nin karşısında KKTC bayrağı kullanılması Rumları çileden çıkardı. Sosyal medyada lobi yapan Rumlar, "Kimse bunu nasıl fark etmez. Rezalet" yorumları yaptı.

Rusya merkezli yayın yapan haber platformu Russia Today, büyük bir tartışmanın ortasında kaldı. Salı gecesi yayınlanan bir haberde, Rusya ile İngiltere arasındaki casus krizinde Rusya’nın tarafında olan ülkeler listelendi.

Rus diplomatlarını sınır dışı etmeyen topluluklar arasında Rum Kesimi’ni de gösteren Russia Today, bunun karşısında KKTC’nin bayrağını kullandı. Haberde yanlış bayrak kullanılması sosyal medya üzerinde büyük tepki çekti. İngiltere’de yaşayan Rumlar sosyal medya üzerinden Russia Today’i eleştirerek, bu görselin değiştirilmesi gerektiğini duyurdu. Russia Today tepkilerin ardından, “Fark ettiğiniz için teşekkürler, bu durumu yayın ekibimizle paylaşacağız. Sorun çözüldü” mesajını paylaştı.