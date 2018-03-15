Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Dahab'da bir Rus turist, Kızıldeniz sularında doğum yaptı.

Dahab’da tatil yapan turistler, hamile bir kadının kocasıyla birlikte plaja geldiğini gördü.

Genç kadın denize girerken, doktor olduğu düşünülen adam ve kocası da onu takip etti.

Bir süre denizde kalan üçlüden, ilk olarak doktor ve kadının kocası döndü. Adam elinde bir kap taşırken, doktorun elleri arasında ise yeni doğmuş bir bebek olduğu görüldü.

İki adam henüz kordon bağı üzerinde olan bebekle ilgilenirken, yeni anne ise bir süre sonra onlara katıldı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bebeğini kucağına alan anne, kocası ve doktorla beraber sahilden ayrıldı.

Sahildeki o anları diğer turisler görüntülerken, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Suda doğumun faydaları nedir?

Son zamanlarda gündemde olan suda doğum, bebeğin dünyaya gelmesini kolaylaştırmaktadır. 1803’te Fransa’da ortaya çıkan bu yöntem, zamanla diğer ülkelere yayıldı.

Ağrısı olan ve doğumu uzun süren bir kadının sıcak su dolu küvete girerek acılarını dinmesine şahit olması ile gelişmeye başlamıştır. O günden sonra klinik olarak hastanelerde de uygulanan bir yöntem olmaya başlamıştır.