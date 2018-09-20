Rus uçağının düşmesinden sonra İsrail’den adım geldi

Önceki gün Suriye'nin Lazkiye kentinde Rus askeri uçağının düşürülmesi sonrasında İsrail ile Rusya arasında yaşanan gerilim devam ediyor... İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir heyetin bugün Moskova'ya giderek ellerindeki raporları sunacağını yazdı.

Önceki gün Rusya’nın IL-20 tipi Rus askeri uçağı Akdeniz yakınlarında, Suriye’nin Lazkiye kenti civarında düşmüştü. Akdeniz üzerindeyken radardan çıkan uçak bölgede yeni bir kriz yaratmış ve “Uçağı kim vurdu” tartışmasını beraberinde getirmişti…

Rusya kısa bir süre sonra uçağın düşmesinden sorumlu olarak İsrail yönetimini göstermiş ve İsrail uçaklarının Suriye’deki hava savunma sistemini bozduğunu duyurmuştu. İki ülke arasında peş peşe açıklamalar yapılırken, tansiyon kısa bir sürede alevlendi.

İki ülke arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için ise bugün Tel Aviv yönetimi bir adım attı… İsrail Savunma Kuvvetleri’nden bir heyetin bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceği açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı’nın Rus yetkililere İsrail’in hazırladığı raporu sunacağı açıklanırken, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi düşürmesi bekleniyor. İsrail heyetinin bulgularıyla birlikte Hizbullah’ın Suriye’deki varlığı ve askeri silah kaçakçılığına dair de bilgilerin verileceği açıklandı.