Rus ve Suriye uçakları İdlib’i bombalıyor

Rusya ve Suriye'nin ardı ardına saldırı düzenlediği İdlib'den yine patlama sesleri yükseliyor. 3 Rus ve 2 Suriye uçağının bugün sabah saatlerinde İdlib'i bombalamaya başladığı bildirildi.

Suriye’nin orta kesimlerdeki Hama ve kuzeybatıdaki İdlib illerinde Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından, sivil yerleşimlerle muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Habit beldesindeki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya’ya ait üç ve Esad rejimine bağlı iki savaş uçağı Hama ve İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi” ifadeleri yer aldı.

Savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor.