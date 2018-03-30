Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus yayınlarının ABD’deki faaliyetleri sona eriyor

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:31 30 Mart 2018
Haberler Dünya
Rus yayınlarının ABD’deki faaliyetleri sona eriyor
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

Simonyan, Washington’a yayın sağlayan şirketin RT’yi yayından çıkardığını açıklarken, diğer yandan Bloomberg, RT’nin yayınına 1 Nisan gecesi son verileceğini aktarmıştı. Sputnik’e konuşan Simonyan, “Bloomberg ne yazırsa yazsın, kaynakları ne söylerse söylesin, biz bunun ABD’de zorunlu olarak ‘yabancı ajan’ damgasının vurulması sebebiyle yaşandığını biliyoruz” dedi.

Televizyonun Washington’da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, “Eski Dışişleri Sözcüsü’nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz” diye ekledi. Öte yandan RT’den yapılan açıklamaya göre, Washington’daki yayının son günü 31 Mart olacak.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar