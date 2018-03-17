Rusların gözdesi yine Türkiye oldu

Rusya Devlet İstatistik Kurumu'nun yeni açıkladığı verilere göre Ruslar 2017 yılında en çok Türkiye'yi ziyaret etti. Listede Yunanistan ve İspanya'da var. Birinci sırada yer alan Türkiye 4 milyon 72 bin Rus turisti ağırladı.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye'yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye'yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı.

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Ruslar Abhazya'nın arkasından Yunanistan ve İspanya'yı ziyaret etti. Rosstat'ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya'ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı. Abhazya'da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya'ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. İHA