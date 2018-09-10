Rusya, Birleşmiş Milletleri Suriye için toplanmaya çağırdı

İran'ın başkenti Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin İdlib Zirvesi'nden sonra Rusya tarafı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya davet etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya-İran-Türkiye zirvesi sonucunda Rusya bazı Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından belirtilen çıkarlar dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi açık toplantısı talep etti. Bizim tavrımız teröristlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu İdlib'deki durumun büyük dikkat çekmesine yönelik tavrımızla açıklanabilir” dedi. Suriye'de teröristlerle mücadelenin tamamen yok oluncaya dek devam etmesi gerektiğini söyleyen Nebenza, “Sivil halkın terör tehdidinden kurtulmasının tüm dünyanın acil görevi olduğunu bir kez daha belirtiyoruz” ifadesini kullandı.

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Toplantının 11 Eylül'de Moskova saatiyle 18.00'de gerçekleşebileceğini belirtti. İHA