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Rusya hava ve deniz trafiğini kapattı

Önceki gün Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşmesinin ardından Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. İsrail basını, Kıbrıs Rum Kesimi'ne dayandırdığı haberde, Rusya'nın Suriye sahilindeki hava ve deniz trafiğini durdurduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:53 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
Rusya hava ve deniz trafiğini kapattı
Önceki gün Rusya'ya ait bir savaş uçağının düşmesinin ardından Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. İsrail basını, Kıbrıs Rum Kesimi'ne dayandırdığı haberde, Rusya'nın Suriye sahilindeki hava ve deniz trafiğini durdurduğunu yazdı.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz, yaşananların ardından Rusya’nın Suriye sahil şeridindeki hava ve deniz trafiğini kapadığını yazdı. Gazetenin Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayın yapan gazetelere dayandırdığı haberde, Putin’in trafiği 1 hafta boyunca kapalı tutacağı iddia edildi.

Haritada kırmızıyla gösterilen noktaların kapatıldığı ifade edildi.

Haritada kırmızıyla gösterilen noktaların kapatıldığı ifade edildi.

Rusya’nın bölgede askeri bir operasyon yapacağı ifade edildi. Kıbrıs yakınlarındaki hava, ve deniz hareketinin gelecek hafta çarşamba gününe kadar kapandığı belirtildi. İsrailli yetkililer de bu gelişmeyi doğruladı.

15 askeri taşıyan uçağın düşürülmesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’i suçlamış ve iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı. Bugün İsrail’den bir heyet yaşananlarla ilgili kapsamlı bir rapor verecek.

Son güncelleme: android-time 11:5520.09.2018
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