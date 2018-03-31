Rusya-İngiltere arasında bir kriz daha!

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Londra havalimanında Rus havayolu şirketi Aeroflot'un uçağında arama yapıldıktan sonra benzer tedbirlerin İngiliz havayolu şirketlerine karşı uygulanabileceğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Havacılık Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin, Rus uçağında arama yapılmasının sebepleriyle ilgili İngiltere’ye sorgu mektubu göndereceğini belirten bakanlık, “Açıklama yapılmaması durumunda Rus tarafı, uçağımıza karşı bu eylemleri gayri meşru olarak değerlendirecek ve İngiliz havayolu şirketlerine yönelik benzer eylemlerde bulunma hakkını gizli tutuyor” dedi.

Daha önce Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği de İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Londra havalimanında Rus havayolu şirketi Aeroflot’un uçağında yapılan aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota göndermişti.