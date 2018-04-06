Rusya: İngiltere ateşle oynuyor

Rusya'nın BM Büyükelçisi, İngiltere'yi eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya Salisbury kentinde düzenlenen suikast girişiminde "sahte bir hikaye" icat etmekle ve "ateşle oynamakla" suçladı.

Büyükelçi Vasiyly Nebenzia BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada “İngiliz çalışma arkadaşlarımıza ateşle oynadıklarını ve bunun için üzüleceklerini söyledik” dedi. İngiltere suikast girişiminin arkasında Rusya’nın olduğunu iddia ediyor, Rusya ise bunu reddediyor.

İngiltere’nin BM Büyükelçisi Karen Pierce da Rusya’yı küresel güvenliğin altını oymakla suçladı. Büyükelçi Pierce, Rusya’nın soruşturmada yer alma talebini ise “bir kundakçının kendi başlattığı yangının soruşturmasında yer almasına” benzetti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta Salisbury kentinde bilinçlerini kaybetmiş bir halde bulunmuşlardı. 33 yaşındaki Yulia Skripal dün yayımladığı açıklamada “gücünün her geçen gün arttığını” söylemişti. 66 yaşındaki Sergey Skripal’in durumu ise ciddiyetini koruyor.

‘Propaganda savaşı’



Güvenlik Konseyi’ndeki toplantı İngiltere’nin yanıtlaması gereken “meşru sorular” bulunduğunu söyleyen Rusya’nın çağrısıyla yapıldı.

Rus büyükelçi Nebenzia İngiltere’nin suçlamalarının “korkunç ve temelsiz” olduğunu söylerken, Londra’nın Rusya’ya karşı bir “propaganda savaşı” yürüttüğünü söyledi.

Büyükelçi, suikast girişiminde kullanıldığı tespit edilen Noviçok maddesinin adının Rusça olmasına karşın, telif haklarının Rusya’da olmadığını ve birçok ülkede geliştirildiğini belirtti.

Nebenzia “Bir tür absürtlükler tiyatrosu gibi. Daha iyi bir sahte hikaye bulamadınız mı?” dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın birini neden böyle “tehlikeli ve tamamen kamoyunun gözleri önünde gerçekleşen” bir şekilde öldürmek istemiş olabileceğini sorguladı.

Nebenzia’ya yanıt veren İngiliz Büyükelçi Karen Pirece da Rusya’yı “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bizleri güvende tutan uluslararası kurrumların altını oymakla” suçladı.

Pierce, Rusya’nın kuşku altında olmasının iki nedeni bulunduğunu söyledi ve Moskova’nın “devlet destekli suikastler düzenleme sicili olduğunu” ve “taraf değiştirenleri suikast için uygun hedefler olarak gördüğünü” savundu.

Pierce ayrıca, Rusya’nın Yulia Skripal’i ziyaret etme isteklerinin kendisine iletildiğini ve yanıtının beklendiğini belirtti.

Pierce “Skripal’in kendi istekleri de hesaba katılmalı” diye ekledi.

Bu arada ABD’li Temsilci Kelley Currie’de Rusya’nın Güvenlik Konseyi’ni “siyasi çıkarları” için kullanmaya çalıştığını söyledi ve “Bu, bu kuruluş için uygun bir taktik değil” dedi.

Rusya önceki gün suikast girişimine yönelik ortak bir soruşturma teklif etmiş, ancak öneri Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ndeki oylamada reddedilmişti. (BBC Türkçe)