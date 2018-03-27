Rusya isyan etti! Binlerce insan protesto için sokakta…

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın 41'i çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından önce olay yerine sonra da yerel hükümet binasına akın eden Ruslar, yaşanan ihmaller zincirine duydukları öfkeyi dile getirdi. Rusya'da bir gün yas ilan edildi.

Rusya’da en önemli gündem Kemerovo’da yaşanan AVM yangını. Yaşanan faciada en 41’i çocuk olmak üzere en az 64 kişi hayatını kaybetti. Yangından sonra yapılan ilk incelemelerde, binanın alarm sisteminin çalışmadığı, yangın çıkışlarının ise bloke edildiği ortaya çıktı.

Rus yetkililer konuyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre bir öğrencinin çakmakla oynaması sonucunda yangın çıktığı belirtilirken, bazı uzmanlar ise elektrik kablolarında yaşanan bir sorunun yangına sebep olabileceğini iddia etti.

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Olay yerini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, “olayda ihmal olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

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RUSLAR SOKAKLARA İNDİ

Yaşanan ihmallerin ardından gelen facia, Kemerovo’da yaşayan Rusları adeta çileden çıkardı. Önce olay yerine giderek anmalarda bulunan vatandaşlar daha sonra ise hükümet binasına yol alarak protesto gösterileri gerçekleştirdi. Binlerce Rus, ellerinde hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla duydukları öfkeyi sokaklara taşıdı.

KONYA’DAKİ FACİADA KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

1 Ağustos 2008’de, Konya’da bulunan özel bir yurtta LPG tankından sızan gazın, sabah namazı için kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patlaması büyük bir faciaya neden olmuştu. Olayda 18 kişi can vermişti. Faciada hayatını kaybeden çocukların ailelerinden hiç biri şikayetçi olmamıştı.

DAVA 9 YIL SÜRDÜ

Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si kadın eğitmen, 6'sı dernek ve yurt sorumlusu, 3'ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan yargılandığı dava 9 yıldan bu yana devam ediyordu.

Ülkemizde, Konya’da yaşanan ve daha sonra unutulan bu facia, örneği verilebilecek pek çok olayın yalnız tek bir örneği…