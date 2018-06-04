Rusya NATO’nun sınırında gerçekleştirdiği tatbikat için açıklama yaptı

NATO Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan 'Kılıç Darbesi 18' tatbikatını başlattı. Rusya'dan yapılan açıklamada sınırlarının yakınında gerçekleşen NATO tatbikatlarınının yakından takip edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın her zaman sınırlarının yakınında gerçekleşen NATO tatbikatlarını yakından takip ettiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi. Peskov, gazetecilerin NATO'nun Baltık ülkeleriyle başlattığı “Kılıç Darbesi 18” adlı askeri tatbikatı ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Moskova'nın, Rusya sınırlarında gerçekleşen NATO'nun tüm manevralarını yakından takip ettiğini belirten Peskov, “Elbette bu tür manevralar karşısında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

NATO GENEL SEKRETERİ NE DEMİŞTİ?

Rusya’yla ilişkilerde diyalog ve caydırıcılıktan oluşan iki ayaklı sistemin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Amacımız Rusya’yı izole etmek değil. Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde, kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir” açıklamasında bulundu.

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TATBİKAT 15 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’yı da kapsayan ve 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı tatbikat, NATO ittifakının doğu kanadını korumayı amaçlıyor. Tatbikat, 15 Haziran’a kadar devam edecek.

ABD Avrupa Ordusu’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın, Rusya’nın askeri manevralarının tedirginliğe yol açtığı ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı amaçladığı, Rusya’yı provoke etmeyi ise amaçlamadığı ifade edilmişti. NATO’nun Kılıç Darbesi tatbikatı 2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra ediliyor. AA