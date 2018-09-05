Rusya, Suriye konusunda İstanbul’da toplanmak istiyor

Kremlin yardımcısı Yuri Ushakov Suriye konusundaki fikir ayrılıklarını görüşmek için dörtlü bir toplantı yapılabileceğini açıkladı. Ushakov, toplantının Türkiye, Fransa ve Almanya ile birlikte gerçekleştirilebileceğini söylerken toplantının yeri olarak İstanbul’u işaret etti.
TOPLANTI TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Kremlin’den yapılan açıklamada, Suriye konusunda İstanbul’da toplanma konusunda fikir birliğine varıldığı, toplantının tarihi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ
Öte yandan Rusya’dan yapılan son dakika açıklamasında, “Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz” denildi. Dışişlerinden yapıldığı belirtilen açıklamada, Rusya’nın İdlib’deki teröristler etkisiz hale getirilmeden savaşı bitirmeyeceği de ifade edildi.