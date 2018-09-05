Rusya, Suriye konusunda İstanbul’da toplanmak istiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde İstanbul'da dörtlü bir zirvenin yapılmasının planlandığı bildirildi. Toplantıya Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılması bekleniyor. Rusya tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise İdlib'deki sivil ölümlerinin önüne geçmek için Türkiye ile çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Kremlin yardımcısı Yuri Ushakov Suriye konusundaki fikir ayrılıklarını görüşmek için dörtlü bir toplantı yapılabileceğini açıkladı. Ushakov, toplantının Türkiye, Fransa ve Almanya ile birlikte gerçekleştirilebileceğini söylerken toplantının yeri olarak İstanbul’u işaret etti. İLGİLİ HABER İngiliz polisinden Rusya'yı kızdıran açıklama: İsim ve fotoğrafları yayınladılar TOPLANTI TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL Kremlin’den yapılan açıklamada, Suriye konusunda İstanbul’da toplanma konusunda fikir birliğine varıldığı, toplantının tarihi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İLGİLİ HABER Reuters duyurdu: Esad topçu ateşiyle vurmaya başladı TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ Öte yandan Rusya’dan yapılan son dakika açıklamasında, “Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz” denildi. Dışişlerinden yapıldığı belirtilen açıklamada, Rusya’nın İdlib’deki teröristler etkisiz hale getirilmeden savaşı bitirmeyeceği de ifade edildi.