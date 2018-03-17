Rusya: Suriye’nin bölünmesine izin vermemeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin bölünmesinin düşüncesinin dahi olmaması, bunun gerçekleşmesine yönelik planlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Devlet Başkanlığı televizyonuna konuşan Lavrov “Suriye’nin bölünebileceğini dahi düşünmemeliyiz, ancak bu yöndeki planların sona erdirilmesini istemeliyiz” dedi.

Suriye’deki durumla ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, ülkedeki şiddet seviyesinin ciddi oranda azaldığını, ancak Doğu Guta’da militanların Şam’a karşı saldırılarına son vermesi ile başlayacağını söyledi.

Lavrov, Feylak el Rahman, Ceyşul İslam ve Ahrar uş Şam’ın El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ilişkisini kesmesini umduklarını ifade etti.

‘ASTANA FORMATI ŞİDDETİN AZALTMASINA NEDEN OLDU’

Lavrov, Astana formatının Suriye’de şiddetin azalmasına neden olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le yaptıkları toplantıyı çok olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakanlarla Ocak 2017’de ilki yapılan Astana görüşmelerini değerlendirdiklerini belirten Lavrov “Geçen bu aylar içinde çok fazla şey yapıldı. En önemli başarı da gerilimi azaltma bölgelerinin kurulumu oldu. Bu çerçevede ateşkes rejimi başlatıldı ve ihlaller olmasına rağmen şiddet düzeyi önemli ölçüde azaltıldı” dedi.