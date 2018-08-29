Rusya tarihinin en büyük hamlesi: Görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesinden 15 generali görevden aldı.

Rusya tarihinin en büyük görevden alma süreçlerinden biri dün gerçekleşti… Putin´in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi´nin internet sayfasında yayımlanan kararnameyle, ülkenin farklı bölgelerinde; İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesi’nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son verildiği duyuruldu. Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

Rusya’da genelde grup halinde görevden alınmalar yaşanırken, en son geçtiğimiz yıl 11 Rus asker görevden alınmıştı. Rus askerlerin görevden alınma sebebi genellikle yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlükten dolayı gerçekleşiyor.

Görevlerinden alınan rütbeli askerler, Tomsk Oblastı Acil Durumlar Bakanı Mihail Begun, Saratov Oblastı Rusya İçişleri Bakanlığı Müdür Yardımcısı Andrey Boyko, Federal Cezaevi Servisi Komi Yönetimi Başkanı İgor Vaneev, Murmansk Oblastı Acil Durumlar Bakanı Vladimir Gusev, Sahalin Oblastı Acil Durumlar Bakanı Denis İlinov, Soruşturma Komitesi Kemerov Oblastı Başkanı Sergey Kalinkin ve Kemerovo Oblastı İçişleri Bakanının Müdür Yardımcısı Igor Korşunov’den oluşuyor.