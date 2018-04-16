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Rusya tehlikeyi bölgeye gidiyor

Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının çarşamba günü Suriye’nin Duma kentine gideceğini açıkladı.

android-time 23:49 16 Nisan 2018
Haberler Dünya
Rusya tehlikeyi bölgeye gidiyor
Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının çarşamba günü Suriye’nin Duma kentine gideceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, bugün Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirdiği basın konferansında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının Çarşamba günü Suriye'nin kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Duma şehrine gideceklerini açıkladı.

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ABD, İngiltere ve Fransa Esad rejiminin Duma şehrinde yaptığı saldırılarda kimyasal silah kullandığını söylemelerine karşın, Moskova bölgede, Rusya Güvenlik Güçleri yetkililerinin yaptığı araştırmalarda kimyasal silah izine rastlanmadığını duyurmuştu. İHA

Son güncelleme: android-time 23:5216.04.2018
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