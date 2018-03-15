Rusya ve İngiltere arasında ajan krizi büyüyor

İngiltere'nin Salisbury kentinde geçtiğimiz haftalarda ölen Rus ajanı ve kızının ardından Londra ve Moskova hattında tansiyon yükseliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan misilleme geldi.

Moskova-Londra hattında gerilim büyüyor. İngiltere’nin ülkede bulunan Rus diplomatik temsilcileri sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Rusya İngiliz diplomatları yakında sınır dışı edecektir” ifadesini kullandı.

Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının hayatını kaybetmesinin sonrasında İngiltere’nin Rusya’ya tepkisinin asılsız ve temelsiz olduğunu açıklayan Lavrov, “Rusya’nın bu konudaki yanıtını ilk olarak İngiliz yetkililer öğrenecektir” ifadesini kullandı.

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