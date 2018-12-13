Rusya ve Slovakya arasında casus krizi: Diplomatlar sınır dışı edildi

Rusya ve Slovakya arasındaki ajan krizi alevlendi... 22 Kasım'da Slovakya'da diplomatik görevde olan Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı sonrasında Moskova, Slovakya'nın askeri ataşesini istenmeyen adam ilan etti.

Rusya ve Slovakya arasındaki casus krizi büyüyor… 22 Kasım’da Slovakya’da görevli olan bir Rus diplomatın casusluk iddiasıyla sınır dışı edilmesiyle birlikte başlayan krizde sıcak bir gelişme yaşandı. Rus diplomatı, NATO ve AB ülkeleri hakkında casusluk yaptığı ve bazı yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla sınır dışı eden Slovakya’ya misilleme Moskova’dan geldi.

Rusya, Slovakya’nın Büyükelçiliği’nde görevli askeri ataşeyi persona non grata (İstenmeyen adam) ilan etti. Haber ajansı RIA, Rusya Dışişlerİ Bakanlığı’nın Slovak diplomata iki gün süre verdiği ve sınır dışı edilmesine karar verildiğini aktardı.

Detaylar geliyor…