Rusya: Yanıtımız sert olacak

Rusya’dan ABD'nin yaptırım kararına tepki gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yaptırımlara "sert bir yanıt" vereceklerini söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletme kararına sert bir yanıt vereceklerini açıkladı. Moskova’dan yapılan açıklamada ”Rusya karşıtı bir saldırı” olarak nitelendirilen bu ve benzeri yaptırımların yanıtsız bırakılmayacağının altı çizilerek, ”Rusya’nın bu tür yaptırımlar yoluyla benimsediği rotadan çıkarılmasına asla izin vermeyeceği” vurgulandı. ”Washington, özel mülkiyete ve başkalarının parasına el koymanın hırsızlık anlamına geldiğini unutuyor” denilen açıklamada, ”ABD’nin rakiplerini küresel piyasadan silmek için idari yöntemlere başvurduğu” ifade edildi.

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği de ”iki ülke arasındaki ilişkilere vurulmuş yeni bir darbe” olarak nitelediği yaptırımların ”Rus halkını hedef aldığını ve toplumu bölmeyi amaçladığını” açıklamıştı.

Washington, Cuma günü Rus hükümet yetkilieri, şirketleri ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar listesini genişleterek, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirket hakkında daha yaptırım kararı almıştı.

ABD’li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresini hedef alan yaptırımların Rusya’nın tek bir eylemine yönelik olmadığını, bu kararın ”hükümetin dünya çapında giderek artış gösteren zararlı faaliyetlerinin tamamı” gözetilerek alındığını kaydetmişti.

Yaptırım listesinde Rus devletine bağlı enerji kuruluşiu Gazprom’un yanı sıra devlete ait bir silah şirketi ve iştirak bankası da bulunuyor.

Washington’un yaptırım kararının açıklanmasının ardından Rus Interfax ajansına konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ”hükümetin, yaptırımlardan etkilenecek devlete ait şirketlere ek destek sağlayacağını” söylemişti.