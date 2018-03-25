Rusya’da bir AVM’de yangın çıktı çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üç çocuk ve bir kadın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangında ayrıca 26 kişi yaralandı.