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Rusya’da bir AVM’de yangın çıktı çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üç çocuk ve bir kadın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangında ayrıca 26 kişi yaralandı.

android-time 21:03 25 Mart 2018
Haberler Dünya
Rusya’da bir AVM’de yangın çıktı çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üç çocuk ve bir kadın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangında ayrıca 26 kişi yaralandı.

Rus haber ajansı Ria Novosti, acil servislerden kaynağa dayanarak yaptığı haberde, yangın sonucunda dört kişinin zehirlenerek yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtti.

YANGIN SİNEMA KATINDAN YAYILMIŞ

Açıklamada hayatını kaybedenlerin çocuk oyun bölümünde oldukları ifade edilirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi. Yangının alanı 500 metrekareye ulaştı. Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı.

Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı. DHA

Son güncelleme: android-time 21:0425.03.2018
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