Rusya’da bir garip montaj… Kim’i güldürdüler

Rusya'da devlet kanalı Russia-1, önceki gün bir araya gelen Rusya Başbakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi izleyicilere aktardı. Fakat TV kanalı görüşme sırasında asık suratlı görünen Kim'in yüzüne ufak bir gülümseme ekledi. Bu anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Rusya Başbakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore lideir Kim Jong-un arasındaki kritik görüşme geçtiğimiz günlerde dünya basınının gündemindeydi… Bu görüşmeyi haberleştiren TV kanallarından biri de Rusya’nın devlet televizyonu Russia-1 oldu. News of the Week isimli programda ikili görüşmenin detayları verilirken ekrana yansıtılan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

Görüntülerde Kim Jong-un Lavrov ile tokalaşırken görülüyor ve her iki siyasetçi de kameralara karşı gülümsüyordu. Fakat fotoğrafa dikkatlice bakan izleyiciler, Kim’in o etkinlik sırasında tokalaşırken aslında gülmediğini fark etti. Ajansların servis ettiği fotoğraflara da bakıldığında Kim Jong-un’un gerçekten de Lavrov ile tokalaşırken gülmediği ortaya çıktı.

Twitter üzerinde paylaşılan fotoğraflarda Rus medyasının, Kim’in görüşmeden memnun olduğu izlenimini yaratmak için böyle bir yola başvurduğu iddiaları gündeme geldi. Devlet televizyonu adına açıklama yapan programın sunucusu Dmitriy Kiselyov, “Görüntü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bazen fotoğraflarda böyle durumlar olur ve böyle olunca yüzde farklı ifadeler görülebilir” açıklamasını yaptı.