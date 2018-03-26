Rusya’dan ABD ve Avrupa ülkelerine misilleme

ABD ve Avrupa ülkelerinin, onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak, Rusya da 60 Amerikan vatandaşını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Bir Rus senatör Rusya'daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 kadar ABD vatandaşının Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nun kapatılmasına ve 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine tepki olarak sınır dışı edileceğini açıkladı.

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ABD VE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ RUSYA’YA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ABD hükümeti, Birleşik Krallık ve diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi, eski bir Rus ajanının Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal silah kullanılarak suikast girişimi yapıldığı iddialarının ardından Rusya'ya karşı sert tedbirler alma kararı vermişti.

Rus yetkililer iddiaları inkar etmiş, Birleşik Krallık ise, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Birleşik Krallık'a destek amacıyla Almanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Ukrayna benzer tedbirler almıştı.

Eski Rus ajanı Sergei Skripal (66) ve kızı Yulia (33), Birleşik Krallık'ta Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı. Skrpial ve kızı Yulia'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

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UKRAYNA 13 RUS VATANDAŞINI SINIR DIŞI EDECEK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.

Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin, Rusya'nın İngiltere'de düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak ve “İngiliz ortaklarla ve Atlantik ötesi müttefiklerle dayanışma ruhu içinde ve AB ülkeleriyle koordinasyon halinde, halen Ukrayna topraklarında bulunan ve sayısı azalmış olan Rus diplomatlardan 13’ünü sınırdışı etme kararı” aldığını açıkladı.

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Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'yla diplomatik ilişkilerinin “zaten fiilen donmuş” durumda olduğunu ifade etti. DHA