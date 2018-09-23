Rusya’dan ABD’ye İdlib tepkisi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, ABD’nin İdlib'de izlediği tutumu eleştirdi. Nebenzya, ABD’nin Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşananları göstermemek için İdlib meselesiyle gündemi manipüle ettiğini söyledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin İdlib'de yaşanan felaketleri gündem yaparak Suriye'nin diğer bölgelerindeki ABD birliklerinin varlıklarını gündemden uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

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“BİR MANİPÜLASYONDUR”

ABD'nin bölgede yaşanan diğer olayları bilerek yansıtmadığını belirten Nebenzya, “İdlib, Suriye’nin diğer bölgelerinde olan olaylardan bir manipülasyondur. 17 Eylül’de Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısı arifesinde, felaket atmosferi oluşturuldu. İdlib saldırısının 21’inci yüzyılın en büyük insani felaketine yol açacağı söylendi. Burada sivillerin korunmasının yanında bir başka nedenler de var” dedi. İHA