Rusya’dan ABD’yi kızdıracak açıklama! ‘İran’a yaptırımlar hukuka aykırı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'ni toplayarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendirdiği öğrenildi. Toplantı sonunda Rus yetkililerin yaptırımları hukuka aykırı bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle ABD’nin İran’a yeni yaptırımları sonrası oluşan durumu istişare etti.

Peskov, “Toplantının katılımcıları, ABD’nin İran’a yaptırımlar uygulaması sonrası oluşan durum hakkında görüş alışverişi yaptı. Söz konusu eylemlerin hukuka aykırı olduğu vurgulandı” dedi.

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8 KASIM’DAKİ ZİRVENİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sputnik’teki habere göre, Peskov, bu hafta Kazakistan’ın başkentinde yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşmaları Örgütü (KGAÖ) zirvesi kapsamında Putin’in Astana ziyaretinin hazırlıklarının ele alındığını da kaydetti. KGAÖ zirvesi, 8 Kasım’da yapılacak.

LAVROV’DAN NATO’YA UYARI

İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “NATO’lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz” dedi.