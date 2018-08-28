Rusya’dan acil toplantı çağrısı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi’nde acil görüşme talep ettiğini söyledi. Toplantı bugün akşam olacak.

Ryabkov “BM Güvenlik Konseyi'ne İdlib’deki duruma ilişkin acil bir görüşme talep ettik. Bu görüşmeler anladığıma göre bugün gerçekleşecek. Biz bu etkinlikte Batılı ‘üçlü' (ABD, İngiltere ve Fransa) temsilcilerinin gözlerine bakacağız ve tüm durumun önemini onlara anlatacağız” dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı 27 Ağustos’ta, ABD’nin İdlib’de kimyasal silah kullanarak bir provokasyon hazırladığını ve Suriye’ye karşı olası bir çatışma için Ortadoğu bölgesindeki seyir füzelerinin taşıyıcı sayısını artırdığını bildirdi.

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Pentagon, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ifadesini “propaganda” olarak nitelendirerek bu bilgiyi reddetti. Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın böyle bir talimat vermesi durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını söylediler. DHA