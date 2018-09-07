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Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne sert tepki

Rusya'nın Birleşmiş Millet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin eski Rus ajan Skripal olayıyla ilgili yalan söylediğini ileri sürdü.

android-time 00:00 7 Eylül 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne sert tepki
Rusya'nın Birleşmiş Millet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin eski Rus ajan Skripal olayıyla ilgili yalan söylediğini ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesiyle ilgili İngiltere'de yürütülen soruşturmanın sonuçlarını değerlendirdi. Rusya, BM Güvenlik Konseyi’ne konuyla ilgili sert tepki verdi.

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Rusya’nın Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyinin İngiltere'de zehirlenen Sergey Skripal davası ile ilgili yalan açıklamalarda bulunduğunu savundu. “Yeni bir şeyler duymayı bekledim. Bunun yerine yalanlar duydum” diyen Nebenzya, “Bugün, bu karmaşık olaya ışık tutacak bazı ikna edici konuşmalar olacağını umuyorduk. Ne yazık ki, beklentilerimiz doğru çıkmadı. Bugünkü konuşmalarda, Rusya hakkında aynı yalanları duyduk. Bu kararsız, delili olmayan yalan kokteylini kabul edemem” dedi. İHA

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