Rusya’dan Boris Johnson’a sert yanıt!

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Putin'i Hitler'e benzetmesinin ardından, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İngiliz Dışişleri Bakanı Johnson için "Rusya düşmanlığıyla zehirlenmiş" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaz Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde ülkenin imajını güçlendirmek istediğini ve bu durumu Hitler’in 1936 yılında Nazi Almanya'sında düzenlenen olimpiyatları propaganda aracı olarak kullanmasına benzettiğini söylemesi hakkında açıklama yaptı.

KABUL EDİLEMEZ

Johnson'nın Rusya düşmanlığı ile zehirlendiğini söyleyen Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Avrupalı bir diplomattan böyle bir açıklama gelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İHA