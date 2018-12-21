Rusya’dan çarpıcı açıklama: Türkiye’nin ikna olmasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bir televizyon kanalında Kırım’la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Peskov, Moskova’nın Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması konusunda Türkiye ve İsrail’in ikna olmasını beklediğini söyledi.

Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamala şu ifadeleri kullandı: “Kırım konusunda, ne Ankara ne de Tel Aviv, Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesi sürecinin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu yönündeki gerekçelerimizi kabul etmeye henüz hazır değil. Ancak Türkiye ve İsrail’deki partnerlerimizin, birkaç yıl önce Kırım halkı tarafından yapılan seçimin ve halkın iradesinin doğru bir şey olduğuna ikna olmasını umuyoruz.”

Peskov, Türkiye ve İsrail’i ortak ülkeler olarak nitelendirerek, Moskova, Ankara ve Tel-Aviv’in pek çok alanda benzer çıkarlara sahip olduğunu ve bunun pratik olarak bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Peskov, “Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Ankara’nınkiyle örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var” dedi.

‘ABD’NİN ROLÜNÜ ABARTMAYALIM’

Peskov, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, IŞİD’in yenilgiye uğratılması ve Afganistan iddialarıyla ilgili de yorumda bulundu. Peskov, ABD’nin IŞİD’e karşı zaferdeki rolünü abartmak niyetinde değiliz” derken, Moskova’nın hâlâ ABD güçlerinin Suriye’den ne zaman, ne şekilde ayrılacaklarını ve nereye gideceklerini anlamadığını belirtti.