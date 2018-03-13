Rusya’dan çok sert çıkış

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Hollande'ın önceki gün Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulmasını gündeme getireceğini söylemesinin ardından Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Uçuşa yasak bölge gündemimizde yok" dedi.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı François Hollande önceki gün Türkiye ve Rusya’yı eleştirerek, Suriye’de yaşanan gerilimi sorumlu tutmuştu. Hiçbir siyasi görevi olmayan ve uzun bir aradan sonra ilk defa basının sorularını yanıtlayan Hollande, Suriye’nin bazı bölgelerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını da gündeme getirmiş ve bu konuyla ilgili hamlelerde bulunacağını ima etmişti.

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Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan açıklama geldi. Lavrov, Suriye hakkında yaptığı açıklamada, “Uçuşa yasak bölge önceliğimiz değil” dedi. Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bazı temaslarda bulunacağını söyledi. Lavrov, “Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki durumla ilgili olarak Türk mevkidaşımla görüşeceğim” dedi.