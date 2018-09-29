Rusya’dan dolar açıklaması: ABD’yi zayıflatacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dolarla ilgili yaptığı açıklamasında "ABD, küresel para ve finans sisteminde dolar konumunu kötüye kullanmaya başladığı anda, elbette, geleceğini önemseyen tüm ülkeler, bu bağımlılığı önlemek için yollar aramaya başladılar. Bu süreç devam edecek ve sonunda ABD'yi ve etkisini zayıflatacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın çeşitli ülkelerinin dolar cinsi hesaplarından vazgeçmesinin Amerika Birleşik Devletleri’nin zayıflamasına yol açacağını söyledi.

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Lavrov yaptığı açıklamada “Dolar üzerinde çok fazla bağımlı olmamak için hesaplamalarda ulusal para birimlerinin kullanılması uzun süredir uygulanmakta olan bir fikir, diğer ülkelerle ve Çin’le ilişkilerimizde uygulanıyor” dedi.

“BU SÜREÇ DEVAM EDECEK”

Bunun doğal bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti:

“ABD, küresel para ve finans sisteminde dolar konumunu kötüye kullanmaya başladığı anda, elbette, geleceğini önemseyen tüm ülkeler, bu bağımlılığı önlemek için yollar aramaya başladılar. Bu süreç devam edecek ve sonunda ABD’yi ve etkisini zayıflatacak.”