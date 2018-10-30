Rusya’dan flaş elektronik vize önerisi

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatinde elektronik vize ya da havalimanında vize uygulamasına gidilmesini önerdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Markov, Rus vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahat etmesine rağmen, Türk vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat edememesi nedeniyle ciddi bir eşitsizlik söz konusu olduğuna dikkat çekti.

ELEKTRONİK YA DA KAPIDA VİZE

Markov, “Bu vize meselesinin Türk tarafı için önemli sorunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bana göre, Türk tarafı için vize rejiminde önemli bir değişim gerçekleştirmek lazım. Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatinde elektronik vize uygulamasına geçme ya da havalimanında vize alma hakkı verilmesi doğru bir uygulama olacaktır” önerisinde bulundu.

Markov, Türk iş adamlarının ve Türk turistlerin Rusya'ya gelişinin kolaylaşması halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi hale geleceğini ifade etti. AA