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Rusya’dan Hollanda’ya nota!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siber saldırı iddiaları nedeniyle büyükelçisine nota veren Hollanda'nın Moskova Büyükelçisine nota verildiğini açıkladı.

android-time 23:43 8 Ekim 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan Hollanda’ya nota!
Rusya Dışişleri Bakanlığı, siber saldırı iddiaları nedeniyle büyükelçisine nota veren Hollanda'nın Moskova Büyükelçisine nota verildiğini açıkladı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos’a Rusya’ya karşı siber saldırı suçlamaları ile ilgili nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın siber saldırı iddialarını provokasyon olarak nitelendirdi. Bakanlık, “Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos’e 4 Ekim’de alınan notaya yanıt olarak bir Rusya notası verildi. Bu girişim, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal eden bir provokasyon olarak görülüyor” açıklamasını yaptı.

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4 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 Ekim’de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Hollanda Savunma Bakanlığı, siber saldırının 13 Ekim’de düzenlendiğini iddia ediyor. Hollanda'daki 4 Rus vatandaşı iddiaların ardından sınır dışı edilirken, Rusya suçlamaları reddediyor. İHA

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