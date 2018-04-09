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Rus savaş gemisinden İdlib’e balistik füze atıldığı iddia ediliyor

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Patlamaya Rus savaş gemisinden atılan balistik füzenin neden olduğu düşünülüyor.

android-time 21:43 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
Rus savaş gemisinden İdlib’e balistik füze atıldığı iddia ediliyor
Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Patlamaya Rus savaş gemisinden atılan balistik füzenin neden olduğu düşünülüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi’nde pazarda bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan 100’den fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

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RUS SAVAŞ GEMİSİNDEN BALİSTİK FÜZE ATILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Olayın ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Patlamanın Akdeniz’deki Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu yaşandığı iddia edildi. İHA

Son güncelleme: android-time 21:5609.04.2018
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