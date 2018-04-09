Rus savaş gemisinden İdlib’e balistik füze atıldığı iddia ediliyor

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Patlamaya Rus savaş gemisinden atılan balistik füzenin neden olduğu düşünülüyor.