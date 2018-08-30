Rusya’dan korkutan son dakika duyurusu… Akdeniz’de geniş kapsamlı tatbikat

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltti... Taraflardan peş peşe gelen, "Suriye'ye saldırı düzenlenmesi planlanıyor" açıklamalarının ardından bugün Rusya'dan şok bir çıkış geldi. Akdeniz'deki varlığını son günlerde artıran ve Boğaz'dan birçok savaş gemisi geçen Rusya, "Akdeniz'de tatbikat yapacağız. 25 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı kullanılacak" dedi.

Akdeniz’de ABD ve Rusya arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddiada bulunmuş, ABD’nin İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştireceğini öne sürmüştü.

Rus kanadı, bu yöntemle yine Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ve saldırı için bahane oluşturulacağını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “ABD, İdlib’de planlanan kimyasal saldırı provokasyonu ile bağlantılı olarak Ortadoğu’daki kruz füzesi sayısını artırmaya devam ediyor” demişti.

Rusya'nın bu açıklamasının ardından İran ve Suriye savunma bakanları iki ülke arasındaki askeri işbirliğini artırmak ve Tahran'ın Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasını sağlamak üzere anlaşma sağlamıştı.

Tansiyonu yükselten bu adımların ardından Rusya’dan flaş bir hamle daha geldi. İstanbul Boğazı’ndan birbiri ardına savaş gemileri geçen ve Akdeniz’deki varlığını artıran Rusya tatbikat yapacaklarını duyurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Akdeniz’de tatbikat yapacağız. 25 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı kullanılacak” dedi.