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Rusya’dan kritik ABD açıklaması

Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki 'füze gerilimi' tırmanırken Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan iki ülke ordularının diyalog halinde olduğuna dair açıklama geldi.

android-time 13:17 12 Nisan 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan kritik ABD açıklaması
Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki 'füze gerilimi' tırmanırken Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan iki ülke ordularının diyalog halinde olduğuna dair açıklama geldi.

Basın toplantısında ‘Rusya ve ABD’nin askeri kurumları arasındaki özel iletişim hattının ABD’nin olası Suriye saldırısıyla bağlantılı olarak kullanılıp kullanılmadığı’ sorusuna net bir yanıt vermeyen Peskov, “Söz konusu hat aktif durumda. Genel olarak, bu hattı her iki taraf da kullanıyor” dedi.

Peskov, Rusya yönetiminin ABD’den gelen olası Suriye saldırısıyla ilgili açıklamaları yakından takip ettiğini belirtti. Suriye’de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydeden Peskov, bu yöndeki olası bir adımın Suriye’deki çözüm sürecinin tamamı için son derece yıkıcı etki yaratacağını vurguladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün itibarıyla bir telefon görüşmesi planlanmadığını söyledi.

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere, Fransa’nın olası saldırısıyla ilgili ,”Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar” uyarısı yaptı.

Son güncelleme: android-time 13:1812.04.2018
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