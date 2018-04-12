Rusya’dan kritik ABD açıklaması

Basın toplantısında ‘Rusya ve ABD’nin askeri kurumları arasındaki özel iletişim hattının ABD’nin olası Suriye saldırısıyla bağlantılı olarak kullanılıp kullanılmadığı’ sorusuna net bir yanıt vermeyen Peskov, “Söz konusu hat aktif durumda. Genel olarak, bu hattı her iki taraf da kullanıyor” dedi.

Peskov, Rusya yönetiminin ABD’den gelen olası Suriye saldırısıyla ilgili açıklamaları yakından takip ettiğini belirtti. Suriye’de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydeden Peskov, bu yöndeki olası bir adımın Suriye’deki çözüm sürecinin tamamı için son derece yıkıcı etki yaratacağını vurguladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün itibarıyla bir telefon görüşmesi planlanmadığını söyledi.

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere, Fransa’nın olası saldırısıyla ilgili ,”Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar” uyarısı yaptı.