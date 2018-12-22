Rusya’dan müdahale iddialarına yanıt: Halkınızı gülünç duruma düşürüyorsunuz

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Rusya, Çin ve İran'ı ABD'deki 2018 ara seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmakla suçlamasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD istihbaratının ABD halkını gülünç duruma düşürdüğünü vurguladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, “Bu tür kararların alınmasına nüfuz etme imkanına sahip kişiler, ABD halkını tüm dünya önünde gülünç duruma düşürüyor. ABD’nin bu metotları, hiçbir zaman ‘yeniden önemli’ olmayacak. Zira bu tutum, aşağılama ve tiksinmeden başka bir çağrışım yaratmıyor” ifadelerini kullandı.

Coats, cuma günü yaptığı basın açıklamasında Rusya, Çin ve İran’ın ABD’deki 2018 ara seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rusya, Çin ve İran’ın kendi çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD’nin 2018 ara seçimleri üzerinde ‘etki gösterme faaliyetleri’ yürüttüğünü ileri süren Dan Coats, açıklamasında bu iddialarıyla çelişen şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu süreçte, istihbarat birimleri ülkemizin seçim altyapısından oy kullanmalarını engelleyen, oy sayımlarını değiştiren veya oy kullanma kabiliyetini bozacak herhangi bir taviz verdiğini belirten istihbarat raporlarına sahip değil.”