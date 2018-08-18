Rusya’dan Orta Doğu bölgesi için yeni araç

Suriye’de yaşanan savaşta tecrübe edinen Rusya, Orta Doğu'nun coğrafya ve iklimine uygun araç üretimi hazırlıklarına başladı.

Suriye'de yaşanan savaşta etkin rol üstlenen Rus ordusu, bölgedeki coğrafyaya uyum sağlamak için özel bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Orta Doğu'da çok sık rastlanan kum fırtınalarına ve sert arazilere uygun zırhlı araç üretildi. ‘Tiger' ismini taşıyan bu araçlar motoruna toz kaçması durumunda dahi ilerleyebiliyor, hedeflenen noktaya tüm saldırılara rağmen ulaşabiliyor. Ayrıca teknolojik sistemlerle donatılan zırhlı askeri araç, panoramik kamera ile 360 derece çevreyi gözlemleyebiliyor. Metal kafes ve kurşungeçirmez camla güçlendirilen araç herhangi bir bombalı veya roketatarlı saldırıdan kurtulabiliyor.

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Aracın testleri ise Moskova'da bulunan askeri eğitim parkında gerçekleşti. Testi başarıyla geçen araçların seri üretimine hemen başlanacak, 2019'dan itibaren Rus ordusuna araçlar teslim edilecek. Rus ordusu araçları Orta Doğu'da üsleri bulunan bölgelerde kullanacak. İHA