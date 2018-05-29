Rusya’dan son dakika Suriye açıklaması

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın ABD ve Ürdün'ün de katılımıyla Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleriyle ile ilgili üçlü görüşme fikrini desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’da bugün başlayan, siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle analist ve bilim insanlarını bir araya getiren ‘2. Primakov Okumaları Forumu’nda konuştu.

Rusya’nın Suriye’deki gerilimi azaltma bölgeleriyle ile ilgili Rusya, ABD ve Ürdün’ün katılımıyla gerçekleştirilebilecek üçlü görüşmeyi desteklediğini söyleyen Bogdanov, şöyle konuştu:

“Hem ABD, hem de Ürdün’le görüşmeler devam ediyor. Ortaklarımız için uygun olan düzeyde üçlü bir görüşme yapma fikrini destekledik. Ne kadar hızlı olursa, o kadar iyi.”

Bogdanov, Suriye’nin kuzey sınırıyla ilgili Rusya ile İsrail arasında yapılan herhangi bir anlamadan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi. (Sputnik)