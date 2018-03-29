Rusya’dan son dakika Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

Zaharova’ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajanı Sergey Skripal’in İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra’nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi.

Sputnik’te yer alan haberde Rus Dışişleri bu ülkeler için, “Londra ve Washington’ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar” dedi.

Zaharova, Türkiye’nin, bir NATO ülkesine olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefiğinin aksine Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa, “ABD ve İngiltere’den gelen bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar” açıklamasını yaptı.

