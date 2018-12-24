Rusya’dan Trump ve Beyaz Saray’a yeni yıl videosu

Russia Today (RT) adlı Rus televizyonu, Trump'ın seçimlere Rus müdahalesine izin verdiğine yönelik suçlamara ilginç bir video ile yanıt verdi. Yayınlanan videoda, Trump'ın Beyaz Saray'da hediyelerini açtığı ve First Lady Melania'nın Rusça yazılar yazan bir tişört ile Trump'ın yanına geldiği görülüyor.

RT videoyla birlikte, “Başkanlar da hediye alır. RT, Amerikan liderinin Oval Ofis’teki süslenmiş Noel ağacı önünde oturup incelediği hediyeler arasında RT’nin kurumsal yeşil kurdeleli paketi bulacağı 25 Aralık sabahı nelerin yaşanabileceğini canlandırmaya karar verdi” mesajını da verdi.

KUZEY KORE VE SUUDİLERDEN HEDİYE ALDI

Videoda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan iki altın kaplamalı büst, ‘Make America great again’ yazılı ve Made in China etiketli spor şapka ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’dan çikolatayı çöpe attığı görülüyor. Suudi Arabistan’ın gönderdiği hediyeden taç çıkıyor. Trump’ın çalışma masasında açtığı RT hediyesinin içinden ise ‘GRU için mi çalışıyorsunuz?’ yazılı tişört çıkıyor.

Videonun sonunda Trump, kanepeye uzanıp tabletine bakarken Melania Trump, üzerinde RT’nin tişörtüyle ayna önünde duruyor. ABD lideri, eşinin Doğu Avrupalı olduğunu ima ederek tişörtte ne yazdığını soruyor. First Lady de, “Burada ‘Make America great again’ yazıyor, başka ne olabilir ki?” yanıtını veriyor. Trump, “Evet, elbette. Ben de öyle düşündüm” ifadesini kullanıyor.

GRU NEDİR?

GRU, Sovyet Rusya zamanında kurulan ve zaman zaman gerçekleştirdiği suikastlerle gündeme gelen istihbarat teşkilatıdır.